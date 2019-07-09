泰国旅游局长说将采取更多措施吸引中国游客

新华社曼谷7月8日电（记者陈家宝 杨舟）泰国国家旅游局局长育他沙8日说，预计今年全年赴泰的中国游客数量约为1100万至1200万人次。泰国将升级并细化旅游产品来吸引更多中国游客。
育他沙当天在曼谷举行的“泰国国家旅游局2020年行动计划”会议后接受记者采访时说，去年中国赴泰游客人数为1053万人次，今年数量仍将有所增长，但增速放缓，泰国将通过开发新的旅游目的地吸引中国游客，并挖掘新的消费潜力。
育他沙说，对于已有的旅游目的地，泰国将通过包装、升级、细化旅游产品来吸引中国游客。此外，泰国还将大力推广一线旅游城市连接非主流目的地的旅游线路，鼓励游客走向小众旅游目的地。泰国将发展地方运输，升级旅游设施，提高接待能力。
育他沙在会上说，泰国政府希望在2020年将旅游业收入同比提高10%，达到3.71万亿泰铢（约合8305亿元人民币）。
旅游业是泰国的支柱产业，占其经济总量约20%。中国是泰国最大的海外游客来源国。
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