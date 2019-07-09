德国拒绝美国让其派地面部队在叙反恐的提议

新华社柏林7月8日电（记者任珂 张远）德国政府8日拒绝美国提出的由德国向叙利亚派出地面部队打击恐怖主义的建议。

德国联邦政府发言人赛贝特当天在例行记者会上说，德国将延续此前打击极端组织“伊斯兰国”的军事贡献，包括派遣军机侦察、加油机支援和军事培训等。他强调，这并不包括派遣地面部队。

据德国媒体报道，美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里日前要求德国向叙利亚派遣地面部队，以协助美国支持的一支叙利亚反对派武装继续打击“伊斯兰国”残余力量。

2015年12月，德国联邦议院通过了内阁关于参与打击极端组织“伊斯兰国”的议案。按照计划，其参与打击“伊斯兰国”的行动主要集中在军事侦察和后勤方面。

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