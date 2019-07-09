王毅同波兰外长查普托维奇举行会谈并出席中波政府间合作委员会第二次会议

新华社华沙7月8日电 当地时间7月8日，国务委员兼外长王毅在华沙同波兰外长查普托维奇举行会谈。

王毅表示，今年是中波建交70周年，波兰是第一批承认新中国的国家之一，中波关系历经国际风云变幻的考验，始终保持向前发展。2016年，习近平主席成功访波，同杜达总统一道将中波关系提升为全面战略伙伴关系，为两国关系发展指明了前进方向。

王毅表示，当今国际形势充满不稳定和不确定因素，中波关系既迎来承前启后的重要机遇，也面临诸多变化与挑战。中方高度重视波兰作为中东欧和欧盟大国的重要地位和作用，愿同波方一道，沿着两国领导人确定的目标，弘扬传统友好、校准前进航向、凝聚合作共识、挖掘提升潜力，为两国关系打开新局面，注入新动力，推动中波全面战略伙伴关系走在中国同中东欧国家关系的前列。

一、保持两国关系的稳定性。双方应加强战略沟通，保持高层及各层次、各领域交往，增进政治互信，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，为中波关系加速发展创造良好条件。

二、加强双边合作的互利性。双方应用好共建“一带一路”合作机遇，对接各自发展战略，重点推进基础设施建设、产能合作，共同打造高水平的欧亚运输大通道，为建设全球互联互通伙伴关系作出贡献；积极培育核电、环保、航天、科技创新等领域新的合作增长点。中国的市场对波兰开放，愿意进口更多波方产品，缓解贸易不平衡现象。中方鼓励中国企业来波兰投资经营，希望波方为他们提供公平、开放、非歧视的投资环境。

三、提升中波多边合作的战略性。中波作为中国-中东欧国家合作机制的发起者和体量最大的两个国家，应继续发挥好带头引领作用，推动这一跨区域合作取得更多实际成果。中波同为重要新兴经济体，应旗帜鲜明地坚持多边主义，维护好以规则为基础的多边贸易体制，携手应对气候变化等全球性挑战，加强在国际和地区事务中的沟通协调，促进欧亚大陆的稳定与繁荣。

查普托维奇祝贺新中国成立70周年。他表示，波兰很自豪成为首批同新中国建交的国家之一，对双边关系的长期良好发展感到满意。波方继续遵守一个中国原则，妥善处理涉台等问题，愿同中方加强交往，不断深化互信。波兰地处欧洲中心地带，愿积极参与共建“一带一路”，成为欧亚互联互通的枢纽，提升中欧班列水平，扩大对华产品出口。波兰欢迎中国企业对波投资，将按照国际法及商业原则对待各国企业，不会对中国企业采取排斥和歧视性作法。波方愿为促进中国-中东欧国家合作及欧中关系发展发挥积极作用。

双方并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

双方还共同出席了中波政府间合作委员会第二次全体会议开幕式，并共同会见记者。

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