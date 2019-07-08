拉脱维亚新总统列维特斯宣誓就职

新华社里加7月8日电（记者郭群 李德萍）拉脱维亚当选总统埃吉尔斯·列维特斯8日在拉议会宣誓就职，成为拉脱维亚1991年恢复独立以来的第六位总统。
在议会举行的宣誓仪式上，列维特斯宣誓说：“我将尽我所能促进拉脱维亚国家富强、为拉脱维亚人民谋福祉，我将恪守拉宪法和法律。对所有人一视同仁，全心全意履行总统职责。”
他在宣誓后发表的讲话中表示，必须继续建设现代化和稳定的国家，以便交给子孙后代一个生活美好的国家。他强调说，他将致力于促进社会团结、强化国民对拉脱维亚和欧洲的归属感。
在当选后谈到同俄罗斯的关系时，列维特斯表示，要努力修复拉脱维亚同俄罗斯的关系，拉俄关系应成为欧盟共同对外政策的一部分。
列维特斯1955年生于里加，拉脱维亚法学家、政治家，上世纪70年代移民德国，1982年毕业于汉堡大学法律系，1993至1994年曾任拉司法部长，1995至2004年任欧洲人权法院法官，自2004年起任欧洲法院法官。
在拉脱维亚议会5月29日举行的选举中，列维特斯当选总统。拉脱维亚总统任期4年，最多任两届。
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