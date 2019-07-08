伊朗西南部发生5.7级地震　至少1人死亡24人受伤

新华社德黑兰7月8日电（记者穆东）伊朗西南部胡齐斯坦省8日发生5.7级地震，造成至少1人死亡、24人受伤。
据伊朗地震中心发布的信息，地震发生在当地时间8日11时30分。震中位于东经45.762度、北纬34.847度，震源深度17公里。
据当地媒体报道，震区部分房屋和道路受损，电力、供水及交通也受到影响。伊朗政府已派出救援人员赶往震区。
伊朗西部地区近年来地震频发。2017年11月，克尔曼沙阿省发生7.3级地震，造成470多人死亡、逾9000人受伤。2018年11月，该省发生6.4级地震，造成700多人受伤。
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