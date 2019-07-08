俄南部举行空降兵演习

新华社莫斯科7月8日电（记者吴刚）俄罗斯国防部8日通报，空降兵演习8日起在俄南部地区展开。

俄国防部8日发布新闻公告说，本次演习有航空运输部队和空降兵部队参加，共动用2000多名军人。参加演习的军用运输机从位于特维尔州、普斯科夫州和奥伦堡州的机场转场至位于俄南部克拉斯诺达尔边疆区的机场，参加演习的空降兵从这一机场携带武器装备起飞，并在科斯特罗马州和乌里扬诺夫斯克州指定地区实施空降，随后完成占领敌人军事目标和歼灭非法武装分子的任务。

俄国防部说，此次演习是俄空降兵部队和航空运输部队开展的例行协同战术演习。

演习将持续至11日。

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