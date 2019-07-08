第九届南盟电影节在科伦坡落幕

新华社科伦坡7月8日电（记者唐璐 朱瑞卿）第九届南亚区域合作联盟（南盟）电影节7日晚在斯里兰卡科伦坡举办颁奖仪式后落下帷幕。描述变性人遭遇的印度电影《纳加尔基尔坦》获得本届电影节最佳故事片、最佳导演等多个奖项。

电影节主办方负责人、南盟文化中心主任艾卡纳亚克表示，南盟电影节已超越文化与宗教，成为促进成员国之间文化合作的最重要文化活动之一。

今年电影节上，南盟全部成员国均有影片参评，评审团在34部参评电影中选出最佳故事片、最佳导演、最佳男女演员、最佳短片等10余个奖项。

电影节期间，主办方还为来自南亚国家的电影导演和电影爱好者举办了特别研讨会，与会者就南亚电影业面临的挑战进行讨论。

总部设在科伦坡的南盟文化中心隶属于南亚区域合作联盟，主要目的是通过促进文化合作让南亚人民彼此接近，并展现南亚的独特认同。

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