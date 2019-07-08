新华社德国费尔德基兴7月7日电 特写：直击中德“联合救援－2019”卫勤实兵联合演习

新华社记者张远 连振

德国联邦国防军费尔德基兴训练基地内7日呈现一番忙碌景象。

“联合救援－2019”卫勤实兵联合演习正在进行整合训练。中德开设的二级医院内，两军医务人员穿梭忙碌，查看设备，相互介绍情况。两军装甲救护车、野战救护车在雨中疾驰而过，官兵在演习场内了解路况，熟悉地形。

这是中德两军“联合救援－2019”卫勤实兵整合训练的第四天。参演两军官兵已逐渐熟稔，正为几日后开展肩并肩连贯演习打下基础。

演习中，中德双方卫勤部队将联合执行一次模拟的国际人道主义医学救援任务：某假想国难民营中暴发霍乱传染病疫情，与此同时，一辆联合国车辆遭遇炸弹袭击，一辆汽车与货车相撞……两军卫勤部队须协同做好救治和防疫工作，并同时处置大量多批伤患。

记者看到，中德双方联合组成指挥中心，两军人员通过英语沟通，分工协作，配合日臻默契。

“难民营”内，中德卫生防疫人员发挥各自技术优势，德军采集疑似病例样品对病原体进行初步确认，我军利用快速检测试剂对疑似病人快速筛查。双方共同查勘“难民营”餐食、住所和厕所，实施风险评估，并对“难民”开展卫生防病宣传教育活动。中方高机动型卫生防疫车驶入“难民营”后，使用超低容量喷雾器对道路、营房周边重点污染场所进行大面积喷洒消毒。

“难民营”外，“砰”的一声巨响，一辆中巴车遭遇炸弹袭击，歪倒在路边。部分车内人员打开车窗，哀号一片，有的“烧伤”严重。远处，又有车辆与货车相撞，部分人员“骨伤外露”。

联合指挥中心接到情况通报后不久，石子路上远远扬起尘埃，中德两军数辆轮式、履带装甲救护车先后赶到事发现场，急救人员下车迅速开始一线急救，转运伤员。

随后，中德两军部署在附近的二级医院开始发挥作用。医护人员将伤患快速分类，观察、治疗、手术、向后方医院转运……

记者观察到，德军二级医院以集装箱结构为主，依托费尔德基兴训练基地设施搭设而成，具备指挥、检伤、急救、手术、药房、病房、检验等模块。

不远处，中方二级野战医院由14顶绿色野战帐篷搭设而成。据中方二级医院救治收容组护士长、中部战区总医院护理部主任戴晓婧介绍，这是中国参演卫勤分队本月3日在装备到位后，几小时内迅速搭建的，配备的卫生装备野战集成度高，基本实现箱仪一体化，展收迅速，运输便捷。

中方新型帐篷医院系统主通道两侧排列着指挥、检伤、重症、手术、药房、病房等帐篷，彼此连通；制氧制水、病原检测、X射线帐篷分列帐篷医院主体后侧，相对隔离，整个系统如同一座高机动的现代化医院。

未来演练过程中，德方军医还将加强一个手术组前往中方医院与我方合作手术，中方军医将加强至德方医院进行传染病防治工作。

中方指导组成员、中央军委后勤保障部卫生局宋雨大校说，几天的整合训练，提升了两军卫勤分队联合行动、应急反应和协同处置能力，为加强国际联合人道主义医学救援提供借鉴参考。同时，与德国国防军卫生部队同台合作、相互学习，能够使两军促进相互了解，加深沟通，增长有益经验。

联演德方总导演施密特上校说，他对短短几天整合训练后两军达成的契合程度印象深刻，演习中体现出的专业性、开放性以及形成的友谊，将是两军卫勤人员未来宝贵的财富。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)