新华社洛杉矶7月7日电 专访：美国加州连发强震为何损失不大——访美国加利福尼亚大学洛杉矶分校地震学专家

新华社记者谭晶晶 黄恒

美国加利福尼亚州南部4日、5日接连发生6.4级和7.1级地震，是加州20年来最强地震。此后还发生了数千次余震。目前的灾情评估显示，地震造成建筑物和地面出现裂缝，供水、供电和通信短时间中断，但没有大型建筑物倒塌，也没有人员死亡和重伤，仅有少量轻伤。

为何两次强震没给加州造成较大破坏？这两次地震会否触发更大地震？地震来临时到底该怎么办？新华社记者7日就此采访了美国加利福尼亚大学洛杉矶分校地球物理学副教授、地震学专家孟令森。

人口少房屋固

孟令森说，这两次地震的震中都远离洛杉矶盆地人口稠密区，且南加州地区建筑抗震能力和稳固性较好，这是地震破坏力有限的主要原因。

两次地震的震中处于同一断裂带，距离不到20公里，均位于加州莫哈韦沙漠附近人迹罕至的区域，地广人稀。震中附近人口最密集的城市里奇克雷斯特仅有不到3万人口。

此外，南加州地区建筑的修建标准较高，较为牢固，这也是震后建筑物少有倒塌的重要原因。“过去加州每次大地震后都会修改相关法律，从抗震学角度优化建筑物修建标准，使其更加稳固。”孟令森说。

此外，虽然两次地震震中烈度高达8级和9级，但在洛杉矶人口密集地区的烈度只在4级至5级之间。一般地震烈度在6级以上才会造成较大损失。

会否触发更大地震？

此次地震震中位于利特尔莱克断裂带上，而非此前专家预测可能导致加州发生强震的圣安德烈亚斯断裂带，两者相距近200公里。

孟令森说，利特尔莱克断裂带长45公里，宽15公里，它所蕴藏的能量与夹在太平洋板块和北美板块之间长达1200多公里的圣安德烈亚斯断裂带无法同日而语。但两个断裂带的地震可能会相互影响，相互作用。

他介绍说，触发地震的断层相互作用主要有两种方式，一种是静态触发，指的是断层错动造成周围岩石永久形变，有可能触发距离较近的其他断层的地震；另一种是动态触发，指的是地震波的传播对其他断层带的影响，可能引发距离较远的断层带的地震，但影响较弱。

孟令森认为，由于利特尔莱克断裂带与圣安德烈亚斯断裂带相距较远，如果触发圣安德烈亚斯断裂带地震，可能主要是动态触发发挥作用。

根据美国地质调查局最新预测，未来一周内受灾地区发生一次或多次7.1级以上余震的概率已从9%降至3%。

仍需加强防范

孟令森说，余震数量会随时间推移而逐渐降低，公众无需恐慌，但仍要加强安全防范。

他说，联邦、州和地方应急管理专家都认为“趴下”“遮挡”和“抓握”是地震时减少伤亡的最佳方法。地震发生时如在室内，应趴在桌子等坚固家具下，尽量抓牢有支撑的遮挡物。这一姿势能防止跌倒，重心较低也有利于爬向附近遮挡物。

孟令森强调，地震发生时切勿往外跑，地面抖动容易使人滑倒或被玻璃、废墟等划伤，人们还易被高空坠落的玻璃、砖头、建筑外墙等物砸伤，因此在室内桌子下躲避更为安全。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)