《浮生六记》在法国阿维尼翁展现中国传统戏曲魅力

新华社法国阿维尼翁7月7日电（记者杨一苗）7日，在法国阿维尼翁戏剧节的舞台上，聚光灯下的一桌两椅与演员的颦笑招式之间，传统苏州市井生活图景得以再现。当天，来自江苏省苏州昆剧院的《浮生六记》，向法国观众展现了中国传统戏曲的独特魅力。

本月5日至9日，新编昆曲《浮生六记》在阿维尼翁戏剧节期间连演5场。这部作品以清代文人沈复与妻子芸娘的情感生活为主线，将诗文、绘画等融于舞台之上，展现了细腻的东方人文风情。

法国观众克拉拉在戏剧节期间已连看两场《浮生六记》，在7日的演出结束后，她专门来到后台，为演员送上自己绘制的剧中人物芸娘的形象。克拉拉说：“演员的服饰、动作和唱腔都美极了，看上去既魔幻又富有诗意。”

《浮生六记》制作人萧雁说，为了更好表现这个故事，主创团队重新创作了更适合舞台演出的版本，故事更加紧凑精炼，在舞台设计上运用黑幕“留白”方式，并采取中国戏曲传统“一桌二椅”的呈现形式，作品因此既有中国传统戏曲的美学要素，也有当代戏剧的先锋性。

阿维尼翁戏剧节创立于1947年，每年夏季在法国南部城市阿维尼翁举行。今年的阿维尼翁戏剧节7月4日开幕，持续至23日。其间，中国文化和旅游部国际交流与合作局重点推出《茶馆》《浮生六记》等5部中国近年来舞台艺术创作的优秀剧目，展示中国当代戏剧的最新发展成果。

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