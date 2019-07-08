乌克兰总统视察联合军演

新华社基辅7月7日电（记者陈俊锋 钟忠）乌克兰总统泽连斯基7日在乌南部港口城市敖德萨视察了由乌克兰和美国主导进行的“海上微风－2019”联合军演。

据乌总统办公厅新闻局7日发布的消息，泽连斯基当天对参加军演的本国和外国官兵发表演讲时说：“我们的共同目标是建成装备现代化武器和舰艇、具有高昂士气的乌克兰海军。在这条道路上，联合军演让我们感受到了国际盟友和伙伴的大力支持。”

泽连斯基还登上加拿大海军“多伦多”号护卫舰、英国海军“邓肯”号驱逐舰和乌克兰“盖特曼·萨盖达奇内”号护卫舰等舰只，参观并了解本次军演的具体进展。

“海上微风－2019”国际联合军演1日开始在乌南部举行，包括乌、美在内的19个国家共派出约3000名军人、32艘舰只和24架飞机参加。演习将于12日结束。

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