乌克兰总统视察联合军演

新华社基辅7月7日电（记者陈俊锋 钟忠）乌克兰总统泽连斯基7日在乌南部港口城市敖德萨视察了由乌克兰和美国主导进行的“海上微风－2019”联合军演。
据乌总统办公厅新闻局7日发布的消息，泽连斯基当天对参加军演的本国和外国官兵发表演讲时说：“我们的共同目标是建成装备现代化武器和舰艇、具有高昂士气的乌克兰海军。在这条道路上，联合军演让我们感受到了国际盟友和伙伴的大力支持。”
泽连斯基还登上加拿大海军“多伦多”号护卫舰、英国海军“邓肯”号驱逐舰和乌克兰“盖特曼·萨盖达奇内”号护卫舰等舰只，参观并了解本次军演的具体进展。
“海上微风－2019”国际联合军演1日开始在乌南部举行，包括乌、美在内的19个国家共派出约3000名军人、32艘舰只和24架飞机参加。演习将于12日结束。
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】