委内瑞拉政府宣布将与反对派重启对话

新华社加拉加斯7月7日电（记者高春雨）委内瑞拉新闻和通信部长罗德里格斯7日下午在社交媒体转引挪威外交部当天发布的公报说，委政府将于近日与反对派在加勒比岛国巴巴多斯重启对话。

公报说，此次对话由挪威协调，意在促进委内瑞拉政府和反对派就化解政治危机达成一致，寻求符合委宪法的解决方案。

罗德里格斯在社交媒体上说，政府对与反对派开展对话态度坚决，并祝愿这一巩固国家和平的行动有所收获。

委内瑞拉反对派成员、议会主席瓜伊多当天早些时候也在社交媒体上发布了反对派将与政府对话的消息。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，瓜伊多宣布自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。委政府与反对派今年5月曾在挪威举行两轮对话，但未能就解决政治危机达成协议。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)