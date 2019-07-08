利率之争白热化 土耳其央行行长遭埃尔多安解职

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安6日发布总统令，解除中央银行行长穆拉特·切廷卡亚的职务，由副行长穆拉特·乌伊萨尔接任。

总统令没有说明采取这一举动的原因。媒体报道，围绕央行基准利率，埃尔多安与切廷卡亚矛盾已久。埃尔多安希望下调利率、刺激经济，没有能得到切廷卡亚支持。

【利率之争】

切廷卡亚2016年4月起任职土耳其央行行长。埃尔多安在总统令中宣布，副行长乌伊萨尔将接替切廷卡亚，成为新任行长。

乌伊萨尔2016年6月起担任土耳其央行副行长。乌伊萨尔说，央行在他执掌下将继续“独立使用货币政策工具”稳定物价。

土耳其央行定于本月25日举行月度货币政策会议。按央行的说法，乌伊萨尔近期将召开新闻发布会。

土耳其经济今年第一季度走出衰退。土耳其统计部门3日发布的最新数据显示，土耳其通货膨胀率6月降至15.72%，为近一年来最低水平。这一数据5月为18.71%。

外界猜测切廷卡亚去职已有一段时间。埃尔多安多次表态，反对央行现行利率政策，认定高利率伤害土耳其经济。

土耳其本币里拉去年8月遭遇货币危机，央行9月大幅提高基准利率625个基点至24%，维持至今。

【挽回民意】

反对党共和人民党反对埃尔多安解除央行行长职务，认为这干预央行独立性。

经济分析师乌乌尔·居尔塞斯认为，埃尔多安在近期竞选失利后采取“冒险”做法，更换央行行长目的明确，即降低利率、刺激经济。

土耳其经济低迷和物价上涨伤及埃尔多安和执政党正义与发展党的民意支持率。在新近结束的地方选举中，正发党在首都安卡拉、伊兹密尔、安塔利亚和伊斯坦布尔等主要城市市长选举中败北，是埃尔多安执政以来遭遇的最大打击之一。

切廷卡亚去年应对货币危机时受到反应缓慢指责。当时，受美国与土耳其关系紧张和美国施加制裁等因素影响，土耳其本币里拉汇率暴跌，投资和消费放缓，日常消费品和能源价格大涨。

今年3月土耳其地方选举前，土耳其汇市和股票市场出现多次大幅波动。3月22日，土耳其里拉对美元汇率下跌超过5%，是去年8月货币危机以来最大单日跌幅。埃尔多安指认西方国家、尤其美国干预扰动里拉汇率。

美国现以土耳其从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统为由，再次威胁对土耳其发起制裁。（陈立希）（新华社专特稿）

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