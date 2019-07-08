为拆二战遗留炸弹 德国法兰克福准备转移上万人

德国法兰克福定于7日拆除一枚重500公斤的第二次世界大战遗留炸弹，需要把1.65万人转移到安全地方。

德新社6日报道，需转移人员住在欧洲中央银行附近区域。他们必须在当地时间7日早8时（北京时间7日凌晨2时）以前离开。

为配合拆弹，法兰克福动物园7日关闭。消防部门设立安置点，供没有亲戚朋友可投奔的居民使用。作为补偿，所有需转移的人将获得博物馆参观券和法兰克福著名景点棕榈花园的参观券。

拆弹定于当地时间7日中午开始，晚6时（北京时间晚12时）左右结束。炸弹是在一项建筑工程中被发现。

德国各地不时发现二战遗留炸弹。法兰克福消防部门2017年9月拆除一枚重1.8吨的英国制“巨无霸”炸弹。那次转移了6.5万人。（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)