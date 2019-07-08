美国“杀毒软件之父”欲竞选总统 权力的游戏？

美国富翁约翰·麦卡菲在一艘停靠古巴哈瓦那港口的游艇上宣布，打算作为自由党竞选人参加2020年美国总统选举。

据法新社6日报道，麦卡菲现年74岁，穿短裤、热带风情的短袖衣、戴墨镜宣布参加美国总统选举。他当时身边簇拥7名竞选助理和两条大狗，坐在他停靠在哈瓦那一处港口的白色游艇上。

麦卡菲说，他参选的近期目标是赢得自由党候选人资格。自由党是小党，1971年12月创建。麦卡菲2016年参加总统选举，在党内角逐阶段败给自由党候选人加里·约翰逊。约翰逊在选举中获得3%的选票。

麦卡菲说：“我不想成为总统，真的不想，也不可能成为。”他一边抽雪茄一边说：“不过，不少人关注我，我会对这次选举产生影响。”

麦卡菲20世纪80年代发迹，有美国“杀毒软件之父”之称。他开发了与自己同名的美国第一套商业杀毒软件，赚得盆满钵满。从技术行业隐退后，他陷入涉嫌谋杀、逃税和因为“嗑药”驾车而被捕等丑闻，逃离美国，流亡巴哈马和古巴等地。（袁原）【新华社微特稿】

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