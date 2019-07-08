美国要求德国向叙利亚派地面部队 替代部分美军

美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里要求德国向叙利亚派遣地面部队，以协助美国扶持的一支叙利亚反对派武装继续打击极端组织“伊斯兰国”残余力量。
杰弗里先前接受德新社和德国《星期日世界报》周刊采访。德新社7日报道，杰弗里5日访问柏林时告诉德国政府，美国政府希望德国联邦国防军向叙利亚派遣培训、后勤和技术人员。
他说，“我们希望德国地面部队可以替换部分我方士兵”，期望德国政府本月底答复。
美国主导下，国际联盟2014年9月在伊拉克和叙利亚发起针对“伊斯兰国”的军事行动。美国白宫去年12月宣布，“伊斯兰国”在叙利亚已经崩溃，美军将撤离这一中东国家。这一决定在美国国内和盟友中招致反对和担忧。美国总统唐纳德·特朗普随后多次重申撤军决心，没有发布时间表。大约400名美军士兵现阶段驻留叙利亚。
作为打击“伊斯兰国”国际联盟成员之一，德国派出“旋风”侦察机和空中加油机、在伊拉克培训安全部队。上述任务原定今年10月31日结束。
德国外交部长海科·马斯6月访问伊拉克时承诺延长支持打击“伊斯兰国”的任务。德国议会最早9月审议这份延期议案。（杜鹃）【新华社微特稿】
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