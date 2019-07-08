印尼北马鲁古省附近海域发生7.0级地震

新华社雅加达7月7日电（郑世波）印度尼西亚北马鲁古省附近海域7日晚发生7.0级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失的报告。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，地震发生于雅加达时间7日22时08分（北京时间23时08分），震中位于北马鲁古省特尔纳特市西南方向136公里处海域，震源深度约36公里。距离震中较近的地区有较强震感。

此前该机构曾发布消息说，本次地震震级为7.1级。

印尼气象、气候和地球物理局已对震中附近的北马鲁古省和北苏拉威西省发布海啸预警。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。去年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。

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