原标题：多国人士点赞中国经济：中国是一个强大的经济合作伙伴

新华网北京7月6日（刘梦姣 郭梦妍）近日第二十九届万寿论坛在京举办。出席论坛的肯尼亚、墨西哥、土耳其、英国等国政界人士和专家学者纷纷为中国经济点赞。他们认为，中国是一个强大的经济合作伙伴，中国在经济领域特别是在科技创新领域的成就令人羡慕，中国在全球经济发展进程中成为引领者是必然的。

6月25日，第二十九届万寿论坛在京举行。新华网 刘梦姣 摄

“全球最大的汽车市场”“全球最大的农产品进口国”“全球最大原油进口国”“美国第一大债权国”……谈到中国在经济领域的表现，墨西哥国际事务理事会理事、前墨西哥驻韩国大使阿克斯塔如数家珍。他特别提到，过去数十年间，中国经济取得了快速发展，尤其是在科技创新领域。“目前，中国在5G、人工智能等领域均处于世界前列。”

土耳其战略思想研究所经济与金融协调员皮纳尔认为，中国的经济成就给新兴经济体带来了极大的鼓舞。“中国已成为新兴经济体的希望之光。现在，新兴经济体更加坚信，他们也能大力发展经济。”

土耳其战略思想研究所主席卡夫卡斯亚勒认为，中国的经济发展进程和发展模式、政治体系和政治结构、外交语言体系及其国内政策，都对现代国际体系的塑造有贡献。

肯尼亚公共政策分析师、美国非洲大学讲师姆万吉认为，中国经济非常强劲，政治也很稳定。“中国在全球经济发展进程中逐渐成为引领者，是一个自然而然的过程。”

“中国一直是一个强大的经济合作伙伴，尤其是在那些可能被其他国家忽视了的领域。”英国工党全国执委会成员欧文说，对于英国来说，“脱欧”是一个巨大的挑战。要保持经济社会发展势头，英国需向其他国家学习，建立新的合作关系。“我们（中英两国）不能只在经济上做合作伙伴，更要建立友好的合作伙伴关系，共享资源、技术和文化。”

墨西哥拉法埃尔·普莱西亚多基金会理事、国家行动党前主席、前众议长阿纳亚认为中国经济发展的驱动力有很多，其中最重要的是中国政府的远景规划。“中国领导人的目光非常长远，很多的政策都着眼于未来。我认为，这就是中国取得巨大成就的主要原因。”

对于人类社会和中国经济的未来，阿纳亚表达了乐观和期待。“若科技不断向前发展，并运用到现实中、不断解决人类面临的各种挑战，未来人类社会很可能将出现一幅极为繁荣的景象：人们在物质上极其丰富，在精神上极为幸福。我希望，作为目前的世界第二大经济体，中国继续发展经济，引导这一变化的发生。”阿纳亚说。

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