原标题：美国特别代表说美国与塔利班的谈判取得实际进展

新华社多哈7月6日电(记者杨元勇)美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德6日宣布，美国与阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈举行的第七轮谈判取得了实际进展。

哈利勒扎德在社交媒体上发文表示，美国和塔利班6月29日开始举行第七轮谈判，双方在反恐保证、撤军、阿富汗内部对话、实现永久和全面停火4个方面取得了实际进展，这是双方进行直接谈判以来“最具成果的谈判”。

据塔利班方面的消息，由卡塔尔和德国共同主办的阿富汗内部对话活动7日将在多哈举行，60多人将参加这次对话。哈利勒扎德表示，为了“支持阿富汗内部对话”，美国和塔利班之间的本轮谈判7日至8日将暂停两天。他认为，这次对话是阿富汗和平进程中的“决定性事件”。

针对本轮谈判取得的成果，塔利班政治局发言人苏海勒·沙欣同日也在社交媒体上发文表示：“我们对双方谈判所取得的进展感到满意。”

2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。战后阿富汗局势持续动荡。随着塔利班近年来在阿富汗势力不断壮大，美国政府不得不选择与其进行谈判。

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