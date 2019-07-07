苏丹过渡军事委员会承诺遵守与反对派达成的协议

新华社喀土穆7月6日电（记者马意翀）苏丹过渡军事委员会6日表示将遵守日前与主要反对派“自由与变革联盟”达成的协议，组建国家过渡时期治理机构。
苏丹过渡军事委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉当天在苏丹电视台发表讲话说，过渡军事委员会和“自由与变革联盟”共同签署的协议中没有输家，过渡军事委员会将遵守协议，并确保协议得到贯彻实施。
布尔汉重申，该协议有助于苏丹实现稳定和发展、打击腐败及建立法治国家。
经过为期两天的直接对话，苏丹过渡军事委员会和“自由与变革联盟”5日就组建国家过渡时期治理机构达成协议。
今年4月11日，苏丹国防部长伊本·奥夫宣布推翻巴希尔政权，并成立过渡军事委员会，负责执掌国家事务。4月12日，伊本·奥夫宣布辞去过渡军事委员会主席职务，由中将布尔汉接任。
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