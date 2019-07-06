美国加州发生6.9级地震：洛杉矶有震感 暂无伤亡信息

中新网7月6日电 据美国地质勘探局(U.S. Geological Survey)消息，北京时间7月06日11时20分，在美国加利福尼亚州中部附近(北纬35.86度，西经117.50度)发生6.9级左右地震。

据悉，一场初步震级为7.1级的强烈地震袭击了加利福尼亚州，震中距Ridgecrest约11英里。震级已被修正为6.9级。

地震发生在当地时间5日晚上8点19分，震中位于Ridgecrest附近的莫哈韦沙漠。地震震源较浅，整个地区都有震感，包括洛杉矶和拉斯维加斯。

目前还没有有关损失或伤亡的详细信息。

美国地质调查局(U.S. Geological Survey)的网站有短时间崩溃，因为很多人试图找到有关5日地震的信息。此前，美国加州4日发生了一场规模较小的地震，震级为6.4级。

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