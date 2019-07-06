欧盟禁用部分杀虫剂 美国等16国表示不满

美国等16个国家4日批评欧洲联盟对杀虫剂等“关键生产资料”的监管，认为以是否有害为依据监管农业生产资料的做法在全球范围内影响农民生计。

这些国家向世界贸易组织递交一份声明，指认欧盟监管思路偏离以科学为依据对农资作风险评估的做法，已经对农业生产构成不确定性，对农业生产的干扰今后几年可能大大加剧。

除美国，澳大利亚、巴西、加拿大、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯、马来西亚、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭支持这份声明。

声明说，农民为提高产量需要使用“各种安全工具和技术”，但欧盟的做法为农民设置障碍，“实质性地影响食品和农产品的生产和贸易”。

依据声明，其他世贸组织成员认为欧盟禁用的一些产品不构成安全风险。“欧盟所施行的监管是在尝试把自己的监管思路强加给其他贸易伙伴。”

路透社报道，欧盟建议农民寻找符合欧盟标准的替代品。

这些国家呼吁欧盟重新评估产品审核标准，使用国际标准评估产品中可能有害成分对人体的影响程度，停止“不必要和不适当的”贸易限制。

这份声明本月晚些时候将交由世贸组织货物贸易理事会讨论。

欧盟2013年发布禁令，禁止在油菜等部分作物上使用3种烟碱类杀虫剂，即噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪。（席玥）【新华社微特稿】

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