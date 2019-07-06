普京“闪电式”访问意大利 着眼与欧盟修复关系

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京4日“闪电式”访问意大利，寻求意方帮助修复欧洲联盟与俄罗斯的关系。

与意大利总理朱塞佩·孔特在意方首都罗马会晤后，普京说，俄方看到意大利为缓和俄欧关系所作努力，充分理解意方所采取举措受多重因素影响。

他说，俄罗斯将与意大利在基因、医药工业等领域合作。他希望意大利就改善欧俄关系“继续、清晰阐明”立场，希望意方为欧俄关系全面恢复正常而努力。

普京同时希望意方转告欧盟新领导层，对俄制裁会适得其反。由于欧盟制裁，俄罗斯经济自2014年以来估计损失500亿美元，而欧盟国家承受更大损失。“他们失去向俄罗斯市场销售数以十亿计欧元产品的机会。”

美国和欧盟2014年因克里米亚并入俄罗斯、乌克兰东部冲突对俄罗斯施加多轮制裁，涉及能源、国防和金融等领域。2015年以来，欧盟以旨在和平结束乌克兰东部冲突的明斯克协议未能得到完全执行为由，数次延长对俄经济制裁，最近一次是今年6月，延长至2020年1月底。

孔特认为，欧盟对俄制裁是临时举措，制裁对欧盟自身、俄罗斯和意大利都不利。意大利将创造条件，为改善欧俄关系而努力。

普京4日晚在罗马玛达马别墅参加晚宴。除孔特外，意大利副总理、民粹主义政党五星运动党首路易吉·迪马约和副总理、极右翼党派联盟党党首马泰奥·萨尔维尼出席。普京当天深夜返回俄罗斯。（王逸君）【新华社微特稿】

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