俄战机在黑海上空拦截美军反潜机

新华社莫斯科7月5日电（记者吴刚）俄罗斯国防部5日说，俄军一架苏-27战斗机日前在黑海上空对靠近俄边界的美军反潜机进行了拦截。

俄国防部发布公告称，美军一架P-8反潜机在黑海上空距克里米亚半岛海岸75公里处被俄军雷达部队发现，俄南部军区随即派出一架苏-27战斗机对其进行拦截。苏-27战机在安全距离内靠近美军P-8反潜机并迫使其改变航向远离俄边界。

俄国防部表示，俄军苏-27战斗机的飞行严格遵守相关空域利用的国际法，在完成拦截任务后，该战机安全返回常驻地。

据俄罗斯媒体报道，美军这架P-8反潜机3日傍晚从位于意大利的航空基地起飞，之后在黑海上空进行侦查活动。

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