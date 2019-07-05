阿富汗北部一市场遭炮击4死36伤

新华社喀布尔7月5日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗警方5日说，阿北部法里亚布省的一个市场和附近的居民区当天上午遭遇迫击炮弹袭击，袭击造成至少4名平民死亡、36人受伤。

法里亚布省警察局发言人阿卜杜勒·卡里姆·尤拉什告诉新华社记者：“塔利班武装分子发射了多枚迫击炮弹。”尤拉什说，在此事件发生前，安全部队与塔利班武装之间就已发生交火，目前交火仍在持续中，安全部队正试图驱赶这些武装分子，以确保该地区的和平与稳定。

塔利班方面尚未对此事件发表评论。

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