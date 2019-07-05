美国一共和党国会议员不满党派政治宣布退党

新华社华盛顿7月4日电（记者孙丁 徐剑梅）美国国会众议员贾斯廷·阿马什4日以不满党派政治等为由宣布退出共和党，成为独立派人士。
阿马什当天在美国《华盛顿邮报》上发表题为“我们的政治已经陷入党派死亡漩涡——这就是为什么我要退出共和党”的评论文章并宣布了这一决定。
他在文章中写道：“近年来，我不再执迷于党派政治，并且对于自己所见感到害怕。两党制已经对美国原则和制度的存在构成威胁。”此外，他还说，共和、民主两党变得更加党派化，大部分美国人觉得自己没有被任何一党所妥善代表。
阿马什现年39岁，来自密歇根州，自2011年开始担任国会众议员，一直是共和党籍。“通俄”调查结案后，他是唯一公开表示总统特朗普参与了可弹劾行径的共和党议员，因此招致白宫和其他共和党人的猛烈抨击。
特朗普4日在社交媒体上说，阿马什退党对于共和党来说是个好消息，还称他是一个“失败者”。
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