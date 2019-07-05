欧洲议会选出新议长“总理”人选或顺利过关

欧洲联盟各派政治力量经过艰难谈判商定关键领导职位人选，新一届欧洲议会3日选举意大利籍议员戴维·萨索利为议长。

欧盟委员会主席人选、德国国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩正在寻求支持，以获得欧洲议会批准提名。媒体推测，她得到中右翼和自由派阵营支持，有望顺利出任这一相当于欧盟“总理”的职位。

【选新人】

萨索利3日经过两轮投票当选，获得全体751名议员中345人支持，任期两年半，接替2017年1月出任议长的同胞安东尼奥·塔亚尼。

萨索利现年63岁，来自意大利佛罗伦萨，曾是记者，2009年出任欧洲议会议员。

萨索利在就职演说中敦促欧盟对抗极端民族主义“病毒”，呼吁修改欧盟移民和政治庇护法规，认为欧盟与英国就后者退出欧盟的谈判应该“理智，本着对话和友好的精神”。

欧洲议会是欧盟的监督、咨询和立法机构，议员由成员国选民直接选举产生，任期5年。欧洲议会设议长1人，副议长14人，任期两年半，可连选连任。本届议会今年5月选举产生。

萨索利隶属欧洲议会第二大党团社会党与民主党进步联盟、即社民党党团。

欧洲议会议长基本属于礼仪性职位。路透社报道，按照欧盟领导人2日商议的结果，新一届欧洲议会5年任期内第二个两年半将由第一大党团、欧洲人民党党团成员出任议长。

【或过关】

欧盟成员国领导人2日就关键领导职位人选达成一致，其中最关键职位是相当于欧盟“总理”的欧委会主席。德国防长冯德莱恩获得提名。她隶属最大党团欧洲人民党党团，是德国总理安格拉·默克尔的盟友。

这一提名需要得到欧洲议会绝对多数同意。第二大党团社民党党团和第四大党团绿党党团对提名冯德莱恩颇有不满。社民党党团推选的欧委会主席候选人、荷兰前外交大臣弗兰斯·蒂默曼斯先前遭到东欧国家和中右翼阵营反对。

欧洲议会社民党党团领导人、西班牙人伊拉特克塞·加西亚认为提名决定“非常令人失望”。

绿党党团领导人斯卡·凯勒说：“经过数天商讨，这一幕后安排荒唐可笑，无法让任何人满意，只是满足了政党权力游戏的需要。”

不过，路透社报道，冯德莱恩可以得到中右翼和自由派阵营支持；同时，意大利总理朱塞佩·孔特欢迎提名冯德莱恩，大部分意大利籍欧洲议会议员可能选择支持冯德莱恩。这一情况下，即使没有社民党党团支持，冯德莱恩可以获得足够票数。

【难平衡】

欧洲理事会2日选举比利时首相夏尔·米歇尔出任欧洲理事会主席，相当于欧盟“总统”；提名西班牙外交大臣何塞普·博雷利·丰特列斯出任欧盟外交和安全政策高级代表，相当于欧盟“外长”；提名国际货币基金组织总裁、法国人克里斯蒂娜·拉加德出任欧洲中央银行行长。

米歇尔属于欧洲议会第三大党团欧洲自由民主联盟，获法国总统埃马纽埃尔·马克龙支持。

冯德莱恩和拉加德同为女性，如果顺利就任，将是欧盟关键领导职位中首次同时出现两名女性。

路透社分析，这些人选考虑了性别平衡，但没有考虑欧洲东、西平衡，没有东欧人获得提名。

另外，在这家媒体看来，在5月欧洲议会选举中表现抢眼的绿党党团遭“忽视”。绿党党团在欧洲议会占据74个席位，领导人凯勒参与3日议长角逐，但得票数不如萨索利，排第三位。

绿党党团3日获得两个副议长职位。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)