王毅会见第74届联大候任主席班德

新华社北京7月4日电（记者王卓伦）国务委员兼外交部长王毅4日在北京会见第74届联合国大会候任主席班德。
王毅祝贺班德当选新一届联大主席。他表示，当前单边主义、保护主义和霸凌行径冲击和挑战国际秩序，各方期待今年9月召开的联大一般性辩论发出坚持多边主义、加强联合国作用的一致声音。中方支持并愿配合联大在可持续发展、气候变化、妇女和青年权益、国际和平安全等重点工作上取得新进展。
班德表示，国际社会比以往更需要多边主义。感谢中国一贯支持联大工作，愿加强在新一届联大重点工作领域合作。
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