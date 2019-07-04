印度孟买墙体垮塌死亡人数升至30人

新华社孟买7月4日电（记者张兴军）印度官方4日最新消息说，随着搜救工作的持续进行，此前发生在印度孟买的两起墙体垮塌事故死亡人数已升至30人。
由于连日强降雨，孟买2日接连发生两起墙体垮塌事故。随着搜救工作持续进行，其中一起事故现场又有多名遇难者遗体被发现。目前，官方通报的死亡人数已升至30人，另有数十名伤者正在医院进行救治。
印度媒体报道，由于基础设施落后老化，连日强降雨造成孟买大面积城市内涝，导致局部交通瘫痪；一些临时建筑在水中浸泡后地基松软，墙体垮塌事故时有发生。
针对上述事故原因及可能存在的官员渎职行为，孟买所在的马哈拉施特拉邦首席部长法德纳维斯已下令展开彻查。与此同时，事故善后工作也在进行。
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