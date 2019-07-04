意大利斯特龙博利火山喷发致一死一伤

新华社罗马7月3日电（记者李洁）意大利西西里岛附近的斯特龙博利火山3日下午喷发，造成一人死亡、一人受伤。

意大利国家地球物理和火山学研究所当天发表声明说，从3日下午4时46分开始，斯特龙博利火山口的中南部区域开始发生剧烈的阵发爆炸。

消防部门说，喷发造成一名正在徒步的35岁意大利男子死亡，另有一人受伤，但伤者没有生命危险。

火山喷发后，西西里岛的消防人员和海岸警卫队赶赴现场，至少有两架消防飞机参与救援。

媒体援引地方当局的消息，至少有70人从斯特龙博利山西侧的吉诺斯特拉小镇撤离，撤离人员大多是游客。一艘军舰和一艘私人船只停留在海岸附近，以帮助人员撤离。

斯特龙博利火山地处与其同名岛屿的中央。意大利国家地球物理和火山学研究所称该火山是“世界上最活跃的火山之一”。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)