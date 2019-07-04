厄瓜多尔总统莫雷诺：愿推动厄中关系实现新发展

新华社基多7月3日电 厄瓜多尔总统莫雷诺3日说，厄方愿推动厄中关系实现新发展。

莫雷诺当天在总统府接受中国新任驻厄瓜多尔大使陈国友递交国书。莫雷诺表示，厄中是兄弟般的友好国家，厄方愿同中方一道，继续拓展双方在政治、经济、社会、文化等领域的合作。

陈国友说，明年中厄两国将迎来建交40周年。中方愿与厄方共同努力，以签署两国政府共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录为契机，全力推动落实两国元首达成的重要共识，进一步深化各领域务实合作，为中厄全面战略伙伴关系注入新动力，推动两国关系行稳致远。

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