民调显示美国人自豪感创新低

新华社华盛顿7月3日电（记者孙丁 徐剑梅）美国盖洛普公司日前一项民调显示，45%的美国成年人对自己是美国人感到“非常”骄傲，创盖洛普自2001年对此进行民调以来的最低水平。

据该民调，如按党派划分，仅有22%的民主党人对自己是美国人感到“非常”骄傲，相比之下，持这一观点的共和党人和独立派人士在各自群体中的占比分别为76%和41%。

如按年龄划分，18岁至29岁群体中对自己是美国人感到“非常”骄傲的比例为24%，在30岁至49岁群体中为38%，在50岁至64岁和65岁及以上群体中约占6成。

与此同时，多数美国人对美国在科技、军事、文化艺术、经济、体育等领域的成就感到骄傲，而对于美国政治体制和医疗福利制度感到骄傲的人不足4成。

盖洛普文章说，美国人自豪感近年来逐步下降，在今年创新低与美国当今高度极化的政治环境有关，预计未来数年内将继续维持低水平。

这项民调于今年6月3日至16日展开，样本量为1015名美国成年人，民调结果于7月2日公布。

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