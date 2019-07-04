中国驻越使馆提醒暑期赴越公民注意安全

新华社河内7月3日电暑期是中国公民赴越南高峰时段，同时今年第4号台风“木恩”将于近日途经越南北部地区，中国驻越南大使馆3日发布公告，提醒旅越和在越中国公民注意安全。

公告说，旅（在）越中国公民应随时留意台风消息及天气情况，做好应对准备，遇暴风雨等恶劣天气时减少外出，尽量避免靠近山区，以免遭遇泥石流、山体滑坡等次生灾害。近日赴越游客应根据当地天气情况及时调整行程，密切关注航班信息，理性对待因台风造成的航班取消、变更、延误或管制等问题。

公告提醒，越南地处热带，海岸线长，夏季高温湿热，天气复杂多变。高温时段出门应注意防暑降温，随身携带必要应急药品。从事涉水活动，特别是出海游玩，应选择资质好的旅游公司，及时购买境外旅游安全保险，实时跟踪了解天气状况，相关活动应在专业人士指导下进行。

使馆还提醒，无证驾驶属违法行为，切勿在无越南驾照情况下，租用汽车或摩托车自驾旅游。此外，越南道路交通条件一般，各大城市摩托车数量多、车速较快，部分路段道路狭窄，易发生交通事故，对此要提高安全意识。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)