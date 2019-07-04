英国广告标准局：在英国，粉丝超3万就算名人

英国广告标准局规定，任何人在社交媒体上的粉丝数超过3万就算名人，要受到广告监管约束。
广告标准局依据这一标准认定，一名妈妈博主在社交网页宣传一种安眠药的做法违规，因为名人和保健专业人员不得做医疗产品广告。英国《每日电讯报》3日报道，这是广告标准局首次裁定社交媒体“有影响人物”违反医疗产品广告规定。
博主名为莎拉·威洛克斯·诺特，现年32岁，在社交媒体Instagram有3.7万名粉丝，按照广告标准局标准，属于“名人”。
她今年2月发布自己坐在床上的一张照片，图中可见某品牌安眠药。她配文字说明，自述是夜猫子，一些时候失眠，这种药“的确管用”。
广告标准局认为，诺特有3万多名粉丝意味着“她引起一大群人关注”，是名人。广告标准局要求诺特不得再让那个广告出现在她的社交媒体页面上，同时要求广告商今后不得让包括社交媒体“有影响人物”在内的名人做药品广告。
诺特已承诺遵守广告标准局规定。（欧飒）【新华社微特稿】
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