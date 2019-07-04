印度西部水库垮坝死亡人数升至11人

新华社孟买7月3日电（记者张兴军）据印度媒体3日报道，2日夜间发生在印度西部马哈拉施特拉邦的水库垮坝事故死亡人数已升至11人，另有13人失踪。
报道说，这座水库位于马哈拉施特拉邦的勒德纳吉里，距离邦首府孟买约250公里。水库下游的数个村庄约3000名居民受灾，12座房屋被洪水冲走。
资料显示，发生垮坝的水库于2012年完工，设计蓄水能力240万立方米。
目前当地政府仍未公布水库垮坝原因，媒体初步判断这起事故或与连日来的强降雨有关。每年6月至9月是印度的雨季。
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