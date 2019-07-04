世界银行宣布向埃及提供5亿美元贷款

新华社开罗7月3日电（记者李碧念）世界银行2日宣布，将向埃及额外提供5亿美元贷款以支持和改善埃及社会福利体系，保证其能覆盖到最需要帮助的家庭。

世界银行网站发布公报说，该笔为期三年的贷款将用于支持埃及的“团结与尊严”社会福利项目，扩大项目范围和提高其效率，为贫困家庭成员提供就业培训，增加妇女和青年的就业机会。目前该项目覆盖埃及27个省的约200万个家庭、约900万人口，其中88%的受益人为女性。

“通过这个项目，我们将继续支持埃及人力资本开发和创造就业的努力，这对于埃及改革计划的成功至关重要，因为实现可持续和包容性增长需要积极支持摆脱贫困。”世界银行驻埃及、也门和吉布提代表玛丽娜·韦斯在公报中说。

为稳定经济和创造就业，2014年埃及开始实施一系列改革措施，其中包括取消部分能源补贴、实施新的增值税等。为保证弱势群体不受改革措施带来的短期负面影响，2015年埃及政府开始实施“团结与尊严”社会福利项目，为贫困家庭每月提供325埃镑的现金补贴。世界银行当年宣布为该项目提供4亿美元贷款。

世界银行目前在埃及实施的项目达到16个，资金总额为75亿美元。

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