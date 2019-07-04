摩洛哥警方查获5吨多大麻制品

新华社拉巴特7月3日电（记者陈斌杰）摩洛哥内政部3日发表公报说，警方2日在位于摩北部的丹吉尔地中海港查获5.54吨大麻制品。
公报说，当地警方在缉毒犬的帮助下，在一辆卡车上查获5.54吨大麻制品。卡车司机是摩洛哥籍，已被逮捕。调查显示，该卡车原计划前往欧洲。
公报说，摩洛哥司法部门正在对案件展开进一步调查。
摩洛哥一些地区非法种植大麻情况严重，过去十多年来，摩警方加强了打击大麻种植和大麻制品交易的力度。据报道，摩洛哥的大麻制品大多走私到欧洲。
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