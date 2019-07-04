俄罗斯多家航空运营商暂停部分往返捷克航班

俄罗斯国际航空公司等3家俄罗斯航空运营商2日暂停往返捷克的部分航班，原因是捷克交通部取消这些航班的相关许可。

俄罗斯国际航空公司当天早些时候暂停往返俄罗斯首都莫斯科和捷克首都布拉格的多架次航班；旗下廉价空运商胜利航空公司暂停往返莫斯科和捷克卡罗维发利的航班；乌拉尔航空公司暂停往返俄罗斯叶卡捷琳堡、茹科夫斯基和捷克之间的航班。

布拉格机场网站的信息显示，截至格林尼治时间2日上午9时30分，4架次原定当天从莫斯科飞往布拉格的航班和1架次从茹科夫斯基飞往布拉格的航班取消。

路透社报道，捷克交通部说，俄方限制捷克航空公司从布拉格往返韩国首都首尔的航班使用飞经俄罗斯西伯利亚地区航线的权利，捷克方面因而对一些俄方航空运营商采取措施。

俄罗斯交通部说，捷克方面举动违反双方所签航空运输协定，双方航空管理机构正在磋商，希望尽快化解分歧。

俄罗斯卫星通讯社2日晚些时候报道，俄罗斯和捷克交通部当天先后临时恢复对方受波及空运商的相关许可，许可有效期截至7日。

俄罗斯联邦委员会、即议会上院国际事务委员会副主席弗拉基米尔·贾巴罗夫2日告诉卫星通讯社，他不认为捷克方面出于政治动机取消俄空运商的许可，双方只是就航空运输条款有一些分歧。

贾巴罗夫说，捷克是俄罗斯人旅游热门目的地。2018年，超过50万俄罗斯人到访捷克。（安晓萌）【新华社微特稿】

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