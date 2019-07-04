沙特阿美或重启IPO 去年被叫停

沙特阿拉伯能源、工业和矿业产业大臣哈立德·法利赫2日说，国营石油企业阿美公司的首次公开募股计划(IPO)有望重启。

法利赫当天在奥地利首都维也纳告诉媒体记者，阿美公司的IPO进程“从未完全搁置”，“会在2020年至2021年的时间框架内实现”。但沙特尚未准备好宣布具体时间。

沙特过去两年多一直筹备以IPO方式把阿美公司5%的股份投入股票市场，以筹资1000亿美元。如果成功，这将成为迄今最大规模IPO。

然而，这一计划去年8月遭搁置。路透社当时披露，沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹亲自叫停计划，具体原因不明。

法利赫当时回应，说沙特政府致力于今后继续执行IPO计划，但未设具体日期。

另据要求不公开身份的知情人士2日告诉彭博社，阿美公司近日与部分投资银行会商IPO事宜。具体工作有望今年下半年或明年初快速推进。

IPO计划搁置后，阿美公司转而决定收购大型石化上市企业沙特基础工业公司总价690亿美元的股份。此外，阿美公司今年4月成功发售总价120亿美元的债券。

法利赫2日说，鉴于阿美公司已解决收购和债券发行问题，“相信我们已准备好”重启IPO。

阿美公司先前与美国独立投资银行公司、美驰咨询公司、摩根大通集团、摩根士丹利公司和英国汇丰银行合作推动IPO。暂不清楚IPO重启后阿美公司是否仍与上述投资银行合作，或邀请新合作伙伴。

知情人士说，阿美公司尚未作最终决策，IPO计划时间表仍可能变动。

路透社先前分析，阿美公司IPO进展缓慢主要受两大因素掣肘：业内人士对沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼2016年宣称IPO将让阿美公司估值达2万亿美元心存疑虑；担忧在境外上市的法律风险和严格的财务公开要求。（海洋）【新华社微特稿】

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