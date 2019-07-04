西班牙议会将表决首相人选 桑切斯需过半议员支持

西班牙众议院议长梅丽特克塞尔·巴泰特2日说，众议院拟23日表决是否同意佩德罗·桑切斯出任首相，开始他的首相新任期。

巴泰特告诉媒体记者，桑切斯22日将在议会发表演讲，议员们随后予以讨论，23日表决。

桑切斯2日晚些时候在社交媒体“推特”回应议会所作决定，写道：“西班牙需要尽可能快地组建政府。”

依照流程，如果桑切斯没有获得过半数议员的支持，众议院将作第二轮表决；第二轮表决中，只要支持桑切斯的议员人数超过不支持他的议员人数，桑切斯即可以出任首相。

如果桑切斯没有通过第二轮表决，他需要在9月中旬以前再次尝试“闯关”。如果“闯关”再次失败，西班牙将在11月重新举行议会选举。

西班牙4月举行议会选举，桑切斯领导的执政中左翼政党工人社会党得票率最高，赢得众议院350个席位中的123席，没有超过半数。工社党随后寻求与左翼政党“我们能”党和其他小党组成执政联盟。“我们能”党在选举中获得42席。

多家媒体报道，鉴于工社党和“我们能”党的议席相加仍没有超过半数，桑切斯不太可能在众议院第一轮表决中胜出。

西班牙议会2018年6月通过对时任首相马里亚诺·拉霍伊的不信任案，提出弹劾案的工社党主席桑切斯接替拉霍伊，成为新任首相，任期至2020年本届议会任期结束。

只是，议会2月否决政府提交的2019年财政预算案，桑切斯随后决定提前举行议会选举。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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