叙利亚南部发生爆炸袭击造成至少3死7伤

新华社大马士革7月3日电（记者郑一晗 汪健）叙利亚南部苏韦达省3日晚间发生一起爆炸袭击事件，导致至少3名平民死亡，另有7人受伤。
叙利亚通讯社援引当地警方消息报道说，袭击发生在苏韦达省首府苏韦达市盖奈瓦特大街，事先被放在路边一辆摩托车内的爆炸装置被远程引爆，造成附近至少3名平民死亡，另有7人受伤。
苏韦达市公立医院一名消息人士告诉新华社记者，至少3人在爆炸中死亡，伤者正在该医院接受救治。
目击者告诉记者，盖奈瓦特大街是苏韦达市的主干道之一，街边分布着餐厅、店铺等，深夜仍有不少行人，袭击给附近居民造成心理恐慌。事发后，市内多条主干道被封锁。
目前尚无任何组织或个人宣称制造了此次袭击事件。
苏韦达省位于叙利亚南部。2018年7月25日，极端组织“伊斯兰国”曾对苏韦达省东部多个村庄发动袭击，苏韦达市当天也发生多起爆炸袭击，这些袭击共造成200多人死亡。
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