俄方：发生事故的潜航器及事故细节属绝密信息

俄总统新闻秘书佩斯科夫3日在莫斯科表示，此前起火的科研深水潜航器型号以及相关事故细节均属于绝密信息。

佩斯科夫称，所有消息均第一时间上报俄总统普京。但由于相关信息事关国家安全，属于绝密，因此官方不予以披露是正常的，而且未来也不打算公开。所有做法均符合国家法律规定。

据俄新社消息，俄国防部长绍伊古3日已飞抵北莫尔斯克并主持召开了科研深水潜航器火灾事故调查委员会会议。

在会议上绍伊古提到，面对起火险情，潜航器上船员们关闭了起火舱室舱门，避免了火势蔓延。此后他们为避免潜航器沉没而奋斗到最后。

绍伊古说，所有遇难者都是高级军事专家。他们中有7人为上校、3人为中校，此外还有2名“俄罗斯英雄”称号获得者。俄国防部将为遇难者家属提供必要的帮助和支持。

据俄国防部2日消息，俄一艘科研深水潜航器1日在俄境内海域进行科研工作时起火，造成14人死亡。目前该深水潜航器停靠在北莫尔斯克海军基地。

事发后，普京取消了原本计划出席的一次活动并要求绍伊古前往北莫尔斯克，亲自听取调查报告。同时普京与俄总理梅德韦杰夫均对遇难者家属表示了哀悼。（记者 王修君）

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