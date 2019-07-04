洪都拉斯沉船事故造成至少26人死亡

新华社马那瓜7月3日电（记者许雷）特古西加尔巴消息：洪都拉斯军方3日确认，一艘渔船在该国北部的加勒比海域沉没，造成至少26人死亡。

洪都拉斯军方发言人何塞·梅萨说，一艘渔船在该国北部的加勒比海域捕捞龙虾时发生沉船事故。初步信息显示，船上应有至少73名船员，其中47人获救，26人死亡。考虑到很多船员是在渔船满员出海后，乘坐快艇登船捕鱼，因此目前无法准确统计渔船上的实际人数。

何塞·梅萨说，暂时还无法确认沉船的具体原因，但根据以往经验，这种事故往往是因为渔船超载捕捞造成的。上述海域当天还发生另外一起沉船事故，船上49人全部获救，而该渔船核载人数仅为31人。

洪都拉斯7月1日结束了休渔期。为获得更多利润，大量渔船同时超载出海，争抢捕捞龙虾等海产资源。

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