王毅会见尼泊尔外长贾瓦利

新华社北京7月3日电（记者马卓言）国务委员兼外交部长王毅3日在北京会见尼泊尔外长贾瓦利。

王毅表示，两国领导人为两国关系发展指明了方向。中方支持尼方维护主权独立、促进繁荣发展，愿同尼方一道，以共建“一带一路”为契机，加强各领域务实合作，携手维护多边主义与发展中国家共同利益。

贾瓦利祝贺中华人民共和国成立70周年，表示尼方高度认同习近平主席倡导的构建人类命运共同体理念，积极评价并期待中国在国际议程设置中发挥更大作用，愿同中方进一步深化全面合作伙伴关系。

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