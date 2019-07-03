俄表示不准备支付所拖欠欧洲委员会的会费

新华社莫斯科7月3日电（记者吴刚）俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会第一副主席扎巴罗夫3日表示，俄不准备支付所拖欠欧洲委员会的会费。
今日俄罗斯通讯社援引扎巴罗夫的话报道说，俄罗斯没有获得参加欧洲委员会全部组织的权利，因此不准备支付2017年、2018年所拖欠的欧洲委员会会费。
据欧洲委员会之前公布的数据，2017年、2018年俄罗斯共拖欠欧洲委员会5500万欧元会费。
欧洲委员会上月25日投票通过一项决议，在该机构议会大会程序规则中增补了一条规定，相当于事实上恢复了俄罗斯在欧洲委员会议会大会的表决权。
欧洲委员会是一个全欧范围的组织，俄罗斯于1996年加入该组织。2014年4月，欧洲委员会议会大会通过决议，以克里米亚问题为由取消了俄罗斯的表决权等权利。俄多次要求恢复其在该组织的一切合法权利。2017年9月，俄停止向欧洲委员会缴纳会费。欧洲委员会表示，如果俄不在2019年年中前恢复缴纳会费，俄罗斯可能会被开除。乌克兰等国坚决反对恢复俄罗斯的表决权。
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