委内瑞拉总统期待与反对派达成协议

新华社加拉加斯7月2日电（记者高春雨）委内瑞拉总统马杜罗2日晚在首都加拉加斯表示，委政府重视与反对派开展对话，期待双方在委内瑞拉人民支持下于年内达成一个关于“谅解、和平、对话和民主”的协议。

马杜罗当晚在总统府发表讲话时说，委政府全力支持建立一个常设的对话和解决问题机制，向反对派各方敞开“对话的大门”。“我认为我们所有委内瑞拉人应该致力于让国家更美好，让国家重回正轨。”

马杜罗还谴责破坏对话进程的行为。他表示，委内瑞拉问题应由委民众自行解决，外部势力不应干预。

消息人士此前透露，委政府和反对派将于近日重启对话，地点尚未确定。双方今年5月曾在挪威举行两轮对话，但并未就解决政治危机达成协议。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多国承认。为逼迫马杜罗下台，美国不断通过经济制裁、外交孤立和军事威胁等手段施压。

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