新西兰首都惠灵顿因货物列车出轨致通勤列车停运

新华社惠灵顿7月3日电（记者郭磊 陈正安）因一列货运列车在2日夜间发生出轨事故，造成新西兰首都惠灵顿3日早晨通勤列车停运，约2万名乘客受到影响，惠灵顿入城方向交通压力剧增。
惠灵顿交通运营商表示，2日夜间一列货运列车发生出轨事故，致使进出城方向重要路段铁路轨道多处受损。该出轨事故并没有造成人员伤亡。出于安全考虑，3日早晨绝大多数当地通勤列车取消运营。
新西兰交通局3日一早发布信息，希望人们尽早改乘其他交通工具。
惠灵顿大区市政厅主席克里斯·莱德劳将此事件归咎于惠灵顿交通系统的老化和投入不足，“惠灵顿对铁路通勤列车依赖度很高，而这些设施已非常陈旧”。
惠灵顿交通运营商表示，机修人员正在全力抢修受损铁路路段，力图在3日下午下班返程高峰之前恢复铁路运营。
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