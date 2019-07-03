乌克兰警方破获一国际贩毒组织并缴获400公斤毒品

新华社基辅7月2日电（记者钟忠）乌克兰国家警察局2日宣布，警方近期在专项行动中成功破获一个从拉美向西欧输送毒品的国际贩毒团伙，并缴获400公斤可卡因。

乌国家警察局局长克尼亚泽夫当天在新闻发布会上说，这是乌警方近年来缴获毒品最多的一次行动。行动从6月19日持续到7月1日，先后抓获9人，分别来自乌克兰、俄罗斯、荷兰和英国。他说，这些犯罪嫌疑人因贩毒和私藏大量毒品可能面临最长达12年的监禁。

近年来，乌克兰政府对毒品问题十分重视，严厉打击毒品犯罪，并已取得明显成效。今年以来，乌警方已缴获925公斤海洛因和675公斤可卡因。

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