乌克兰警方破获一国际贩毒组织并缴获400公斤毒品

新华社基辅7月2日电（记者钟忠）乌克兰国家警察局2日宣布，警方近期在专项行动中成功破获一个从拉美向西欧输送毒品的国际贩毒团伙，并缴获400公斤可卡因。
乌国家警察局局长克尼亚泽夫当天在新闻发布会上说，这是乌警方近年来缴获毒品最多的一次行动。行动从6月19日持续到7月1日，先后抓获9人，分别来自乌克兰、俄罗斯、荷兰和英国。他说，这些犯罪嫌疑人因贩毒和私藏大量毒品可能面临最长达12年的监禁。
近年来，乌克兰政府对毒品问题十分重视，严厉打击毒品犯罪，并已取得明显成效。今年以来，乌警方已缴获925公斤海洛因和675公斤可卡因。
姚培生：从外交到文学 做传播中国的使者 从1973年进入外交部工作到2006年退休，姚培生曾担任吉尔吉斯斯坦、拉脱维亚、哈萨克斯坦、乌克兰大使。几十年来，他一直为中国外交事业贡献着自己的力量。近日，姚培生接受了人民网的专访，讲述了自己数十年的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】