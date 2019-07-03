特朗普拟提名两经济学家出任美联储理事

新华社华盛顿7月2日电（记者杨承霖）美国总统特朗普2日表示，他有意提名自己参选总统时的团队成员朱迪·谢尔顿和圣路易斯联邦储备银行执行副行长克里斯托弗·沃勒出任美联储理事。

谢尔顿现任欧洲复兴开发银行美国执行董事，曾在特朗普2016年参选总统期间担任经济顾问。沃勒在圣路易斯联储工作超过10年，主要研究领域为货币理论、政治经济学和宏观经济理论。

根据美国国会1913年通过的《联邦储备法》，包括美联储主席在内的七名美联储理事由总统提名并需得到国会参议院批准，目前美联储共有五名在任理事，空缺两名。特朗普今年早些时候曾试图提名自己的支持者赫尔曼·凯恩和斯蒂芬·穆尔出任空缺的美联储理事之职。

凯恩组建了为特朗普筹集竞选资金的政治行动委员会，而穆尔担任过特朗普的竞选顾问，也曾公开表示若能担任美联储理事将支持降息。在各界的强烈批评和反对下，特朗普4月下旬宣布凯恩放弃美联储理事提名，5月初宣布穆尔放弃提名。

特朗普近期多次打破美国总统不干涉美联储货币政策的传统，要求美联储降低利率以支撑美国经济，并表示自己有权“降级”或“解除”美联储主席鲍威尔的职务，令各界担忧美联储独立性可能受损。

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