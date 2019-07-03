乌克兰问题三方联络小组将继续磋商“收粮季停火”问题

新华社明斯克7月2日电（记者魏忠杰 李佳）乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）2日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，各方表示将继续就“收粮季停火”问题进行磋商。

欧安组织特别代表萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上介绍说，乌克兰东部卢甘斯克州冲突双方6月26日开始在一冲突较为集中的村镇放下武器，这是期待已久的重要一步。这表明，只要有诚意，冲突各方业已达成的协议能够快速落实。

萨伊迪克说，在2日的三方联络小组安全工作组会谈中，各方主要讨论在冲突较为集中的村镇放下武器的问题，再次重申实施“收粮季停火”的必要性并同意在下次例行会谈中继续就此举行讨论。

他表示，在三方联络小组其他工作组会谈中，各方着重讨论了在乌克兰东部地区接触线两侧供水和交换因冲突导致的在押人员等问题。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火分界线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

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